Humble Bundle 3 – la vendetta ebook

Ci sono poche iniziative con così tanti vantaggi, così tanta buona volontà e che mostrano il lato migliore (in tutti sensi) del videogioco quanto l’Humble Bundle. Giunto alla terza edizione, l’Humble Bundle ( o ebooks pdf dé librairie Saphira ) è un pacchetto composto da alcuni fra i migliori titoli independenti su PC, MAC e Linux offerti senza DRM a un prezzo scelto da ogni utente. I ricavati possono essere offerti, secondo percentuali scelte dall’utente, agli sviluppatori dei giochi, agli organizzatori dell’iniziativa e/o a due diverse organizzazioni caritatevoli (EFF e Child’s Play).

Quest’anno i giochi offerti sono Crayon Physics Deluxe, Cogs, VVVVVV, Hammerfight, And Yet It Moves, più l’accesso gratuito a Minecraft fino al 14 Agosto. I giochi possono essere scaricati separatemente o riscattati via Steam.

Insomma: i giochi meritano, l’iniziativa supporta sviluppatori e organizzazioni da supportare, e avete la possibilità di dimostrarvi migliori della media degli utenti Windows, coi loro ridicoli, vergognosi e micragnosi tre dollari e settantasei. Buone offerte.